تستمر فعاليات معرض الكتاب السنوي الحادي والخمسين لليوم الثاني على التوالي، وأقيمت ندوة علمية من تنظيم جامعة الجنان بمناسبة يوم الصحة العالمي بعنوان "بداية صحية لمستقبل واعد"، وقدمت الجامعة فحوصات مجانية لكن من يرغب من زوار المعرض. وكانت ندوة أخرى بعنوان "بوهيميّة حين الإرتقاء" تحدث فيها موريس النجار ومصطفى الحلوة وميراي شحاده وقدمت لهم الأديبة جورجينا بوضومط في جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء عبدالله شحادة الثقافي.

ووقع دواوين كل من: مادونا نصار " قصيدتي الاخيرة"، عشتروت عواد " قصة ثلاث قصص"، رنا بارود " E muet"، الإعلامي جورج معلولي " بنت الاصول"، وليم البيسري " شير الإلهام "، عادل بشارة " الوعد المشؤوم" في جناح مؤسسة سعادة للثقافة، محمد سلطان " من النيل إلى الفرات" و " المدخل الوفير في مضاهات الخطوط وكشف التزوير" في جناح جمعية الوفاق الثقافية، سماح إدريس "I m sorry for your loss" " Epilogue" في جناح صندوق الاحلام، المعتز بالله مطرجي " سير اعلام" في جناح مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية، رضوان العجل "المجتمع المدني ودوره التنموي ـ المواطنة بين البنية الذهنية والاندماج الاجتماعي" في جناح جامعة الجنان وتوقيع آخر للدكتور أشرف مسمار "ثالث ثلاثة شظايا الذات" في جناح جريدة الوفاق.

والتقى رئيس الرابطة الثقافية رامز الفري كلا من وزير الثقافة السابق القاضي محمد وسام المرتضى الذي اكّد فيها "مرجعية طرابلس كعاصمة أولى وابدية للثقافة"، واثنى على المعرض، مبدياً "التقدير للقيّمين عليه والمشاركين فيه لا سيما للرابطة الثقافية في طرابلس".

والتقى رئيس جمعية جاد جوزيف حواط يرافقه محمود الناظر، زكريا فحام، جوي طوق، ميرا عبد الخالق، جيهان ملحم.