Apr 21, 2025 10:43 AMClock
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اليورو يواصل الارتفاع أمام الدولار ويسجل أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2021

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