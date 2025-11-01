Nov 1, 2025 8:13 PMClock
اليازا: حادث سير على مستديرة عشقوت أدى إلى إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقّي العلاج

