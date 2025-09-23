المركزية - وجهت جمعية "اليازا" نداء إلى محافظ بيروت والى رئيس وأعضاء مجلس بلدية بيروت، جاء فيه: "اليوم، على طريق الطيونة بإتجاه جادة عبد الناصر، تمّ رصد شاحنة تابعة لأشغال بلدية بيروت محمَّلة بشخصين في الصندوق الخلفي... وهذا الأمر ممنوع بالقانون ويُعرّض حياة الركاب وسلامة مستخدمي الطريق للخطر".

وطالبت اليازا بلدية بيروت أن تكون القدوة في احترام القوانين المرورية.

كما طالبت اليازا محافظ بيروت القاضي مروان عبود بالتدخّل الفوري وفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين.

وختم البيان: "السلامة المرورية ليست خيارًا… بل واجب وقانون".