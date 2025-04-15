ذكرت وزارة الكفاءة الحكومية الأميركية في بيان لها عبر منصة "إكس" أن "وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ألغى 139 منحة عديمة الفائدة يبلغ مجموع تمويلها 215 مليون دولار".



وقالت إن المشاريع المعنية كانت مخصصة لبريطانيا وبلغاريا ومولدوفا وموريتانيا وتونس ولبنان وأوزبكستان والبرازيل وبيلاروس، مضيفة بأن روبيو يواصل التدقيق في المساعدات الخارجية لوزارة الخارجية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت يوم الاثنين الماضي، نقلا عن وثيقة بحوزتها، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لخفض ميزانية وزارة الخارجية إلى النصف تقريبا.

ووفقا لبياناتها يقترح البيت الأبيض تخصيص 28.4 مليار دولار لأنشطة وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهو ما يقل بمقدار 27 مليار دولار، أو 48%، عن التمويل الذي وافق عليه الكونغرس لعام 2025.

يذكر أنه فور تولي ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة، أطلقت وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية تدقيقا كبيرا في النفقات من ميزانية الولايات المتحدة، وبناء على اقتراح وزير الكفاءة الحكومية الأميركية إيلون ماسك، تم إيقاف أنشطة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مؤقتا بهدف إعادة تنظيمها مرة أخرى.