Apr 18, 2025 10:33 PMClock
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الولايات المتحدة تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى سوريا وتحذر من "هجمات دون سابق إنذار"

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