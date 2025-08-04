Aug 4, 2025 7:54 PMClock
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الولايات المتحدة تعتزم فرض "ضمان مالي" يصل حتى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة الدخول

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