Jun 23, 2025 5:54 PMClock
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"الوكالة الوطنية": مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه عائلة كانت تتفقد منزلها في منطقة خلة وردة في بلدة عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل

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