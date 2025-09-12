Sep 12, 2025 9:58 PMClock
أبرز الأحداث
"الوكالة الوطنية للاعلام": مسيرات إسرائيلية حلقت في أجواء عكار ومشاهدة اكثر من 4 مسيرات تجوب في سماء منطقة سهل عكار وأعالي البيرة وعكار العتيقة والقبيات وفي منطقة وادي خالد الحدودية

