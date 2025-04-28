Apr 28, 2025 6:17 PMClock
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"الوكالة الوطنية للإعلام": محلقة معادية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد رعاة الماشية، في محيط "بركة النقار" جنوب بلدة شبعا، ولم يسجل وقوع إصابات

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