Jun 27, 2025 8:27 PMClock
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"الوكالة الوطنية": فوج الهندسة في الجيش أنهى جولته التفقدية في وادي العصافير – الخيام. وتبين بعد الكشف الميداني، أن المنازل غير مفخخة، خلافا لما زعمه العدو في وقت سابق

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