Apr 7, 2025 7:16 PMClock
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"الوكالة الوطنية ": سقوط قتيلين سوريين على دراجة نارية وإصابة مواطن في الغارة الاسرائيلية على طريق الدردارة

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