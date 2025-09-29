Sep 29, 2025 6:53 PMClock
أبرز الأحداث
"الوكالة الوطنية": اندلاع النيران في منطقة التيارات بين بلدتي يارون ورميش، جراء إلقاء العدو الاسرائيلي للقذائف المضيئة

