Jul 11, 2025 5:45 PMClock
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"الوكالة الوطنية": الغارة على طير هرما عند أطراف بلدة ياطر استهدفت دراجة نارية وعلى الأثر، أصيب سائقها بجروح، ونقل إلى مستشفى تبنين للمعالجة

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