Jul 6, 2025 10:52 PMClock
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العدو الإسرائيلي يقوم بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مركزه المستحدث في تلة الحمامص باتجاه سهل مرجعيون

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