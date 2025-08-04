Aug 4, 2025 12:33 PMClock
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الوكالة الكويتية الرسمية: استقالة وزيرة المالية نوره الفصام وتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم بالوكالة بالإضافة لعمله

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