Aug 12, 2025 2:57 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الوكالة الفلسطينية عن مصدر بالسلطة: لا صحة للتقارير الإسرائيلية عن تعيين حاكم لغزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o