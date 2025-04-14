Apr 14, 2025 4:20 PMClock
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الوكالة الفلسطينية الرسمية: عباس وماكرون يناقشان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

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