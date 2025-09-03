Sep 3, 2025 6:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يثير "قلقاً بالغاً" ويجب معالجته

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o