Aug 12, 2025 9:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا ارتفاع في مستوى الإشعاع ولا آثار نووية مُبلغ عنها ولا إصابات نتيجة تصاعد الدخان قرب محطة زابوريجيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o