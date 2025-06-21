Jun 21, 2025 5:13 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وجود ورشة لإنتاج أجهزة للطرد المركزي على اتصال بموقع نووي في أصفهان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o