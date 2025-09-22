Sep 22, 2025 5:12 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الدبلوماسية النووية مع إيران وصلت إلى منعطف صعب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o