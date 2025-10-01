Oct 1, 2025 5:16 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الوكالة الجيوفيزيائية الإندونيسية: زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب إقليم مالوكو

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o