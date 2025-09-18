المركزية - عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلستها الدورية برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة اعضائها، وناقشت عدّة قضايا وشؤون سياسيةٍ ونيابيةٍ تتصل بلبنان وفلسطين والمنطقة، وأشار المجتمعون في بيان الى ان "... ويعصف الشوق والحنين لطيب أثر الأمناء المؤسسين وذكراهم العطرة، ويعبق أريج الشهادة مضمخاً بعظيم التضحيات من أنبل وأوفى القادة الشهداء روّاد الجهاد والمقاومة، الذين ستدرك أجيال الأمّة يوماً بعد يوم جسامة دورهم وعمق تأثيرهم في إنجاز التحرير وتحقيق النصر وحماية السيادة والدفع الدائم نحو التحرّر.

تأتي الذكرى السنوية الاولى لارتقاء سيد شهداء الامة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وصفيه الهاشمي الامين العام السيد هاشم صفي الدين وكوكبةٍ مضيئةٍ من الشهداء القادة، وكذلك ذكرى جريمة البايجر الموصوفة والجبانة التي استهدفت الالاف من المجاهدين والمدنيين من رجالٍ ونساءٍ وأطفال في اماكن عملهم ومنازلهم، لتؤكد ان هذه المقاومة هي خيار الناس عموماً وهي ثابتة في نهجها الذي يقارع المحتل ويذود عن الوطن واهله في وجه العدوان، مهما بلغت التضحيات وتزايدت الضغوطات والتهديدات، وليثبت رسوخه وجدواه في الدفاع عن الوطن وحريته وكرامته وسيادته واستقلاله ضدّ أعتى عدو محتل مدعوم من الاستكبار الاميركي، وتمكين المجتمع من الصمود ورفض الاستسلام والخضوع".

أضاف البيان: "إنّ كتلة الوفاء للمقاومة وفي هذه المناسبة تجدّد العهد للشهداء الأبطال قادةً ومجاهدين وللجرحى المضحين والأسرى البواسل ولعوائلهم الشريفة ونشدّ على أيدي قيادة المقاومة الإسلاميّة وحزب الله وعلى رأسهم سماحة الأمين العام دام حفظه وتؤكِّد أنّها ستبقى الوفية لهذا الإرث العظيم من الأرواح المباركة والدماء الطاهرة للشهداء والأمينة على خطهم حتى تحقيق كامل الأهداف السامية والنبيلة التي ضحى شهداؤنا العظام بأنفسهم في سبيلها.

يستمر العدو الصهيوني المدعوم بغطاء أميركي بحرب الابادة الجماعية قصفاً وقتلاً وتدميراً وتجويعاً لغزة واهلها، ويصعد من عدوانه الإجرامي المكثف ضد مدينة غزة بتدمير ممنهج لما تبقى من أبنيتها وبدء اجتياحه البري لها بهدف احتلالها وتهجير اهلها، فيما يستمر المجاهدون الأبطال من حركة حماس وباقي الفصائل بالتصدي له بشجاعة وبطولة منقطعة النظير، اما ما يسمى بالمجتمع الدولي والمنظمات الاممية فيغرقان في سبات عميق لا امل ان يستفيقا منه ليحفظا بعضاً من معنى لوجودهما او بقية من كرامة لمواقفهما.

وتاتي القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الدوحة وحضرها قادة ورؤساء وحكامٌ عربٌ ومسلمون لتكشف المزيد من عجز قادة هذه الامة الذين أوقعوها في خيبة امل عميقة جراء هزالة مواقفهم وقراراتهم التي لم ترق يوماً، كما الان، إلى الحد الادنى المطلوب لمواجهة العدوان الصهيوني الإجرامي المدان ضد العاصمة القطرية قبل اسبوع، فضلاً عن الاعتداءات التدميرية الاجرامية المستمرة ضد لبنان وسوريا واليمن".

وتابع: "وإزاء جملة من المستجدات والتطورات والشؤون السياسية والنيابية الأخيرة، تُسجِّل الكتلة ما يلي:

أولاً: تعربُ الكتلة عن استنكارها لاستمرار السلطة في انقيادها الطوعي خلف التعليمات والإملاءات الاميركية التي تستهدف انتزاع كل نقاط القوة لدى لبنان وتركه فريسة سهلة ولقمة سائغة أمام مخطّط أطماع واعتداءات المحتل الصهيوني، وتدعو الكتلة السلطة إلى مراجعة حساباتها في ظل انكشاف مدى المؤامرة وأهدافها بشكل واضح سواء من خلال تصريحات العدو وداعميه الاميركيين أو من خلال شروع العدو الصهيوني بتوسيع دائرة عدوانه باتجاه عددٍ من البلدان العربية.

ثانياً: تدعو الكتلةُ الحكومة مع بدء مناقشتها الموازنة السنوية إلى القيام بواجباتها من خلال تخصيص اعتمادات لاعادة اعمار البيوت المهدمة بفعل العدوان الصهيوني الإجرامي المستمر في كل المناطق اللبنانية سيما الجنوبيه منها، لأن الموازنة بصيغتها المطروحة تناقض ما التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري لجهة الاسراع في اعادة الاعمار، وسيكون للكتلة موقف حازم في هذا المجال ولن تقبل بموازنة خالية من اعتمادات لاعادة الاعمار.

ثالثاً: تعبر الكتلة عن استهجانها الشديد لقرار الحكومة المريب وغير الشرعي بإعطاء ترخيص لشركة ستارلنك للاتصالات عبر الأقمار الصناعية منتهكة بذلك قوانين عدة ومخالفة للعديد من المبادئ الأساسية التي تحفظ سيادة البلد ، وترى انه كان الأحرى بهذه الحكومة ان تحتكم لمباديء الشفافية والمنافسة والحوكمة قبل ان تتورط بهذا القرار التهريبة، وكان الاجدى بها ايضا ان تحيل البت به إلى اللجنة الناظمة للاتصالات كونه يصب في صلب اختصاصها.

رابعاً: تستغرب الكتلة حماسة البعض لتأجيل موعد الانتخابات النيابيّة المقبلة وتذكِّر بأنَّ أبرز مظاهر ومؤشرات الجديّة في التوجهات الإصلاحيّة التي ترفع شعارها حكومة الإنقاذ والإصلاح، يتجلّى في التزام مواعيد إجراء الاستحقاقات الانتخابيّة، ولا ترى الكتلة وجود مبرّرات كافية ومقنعة للاتجاه نحو التمديد المتداول، سوى الاستنساب السياسي النقيض لالتزامات الحكومة وتعهّداتها؛ ولذا فإنّها تدعو الحكومة إلى القيام بواجبها، دون تلكوء. لإقرار المراسيم الضرورية، لتحديد دقائق تطبيق القانون الانتخابي الساري واتخاذ الإجراءات التحضيرية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وعدم هدر الوقت عبر رمي الكرة نحو المجلس النيابي مجدّداً للتخفّف من مسؤولية تنفيذيّة تقع أصولاً على عاتق الحكومة.

خامساً: تحثّ الكتلة الحكومة على تحديد أولويّات سياساتها الإنمائيّة والاقتصاديّة بدل الدوران في الحلقة المفرغة التي تبعث في نفوس المواطنين السأم والضجر من الوعود غير المصحوبة بآليّات إجرائيّة تبشِّر بإنجازات مأمولة".