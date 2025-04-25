Apr 25, 2025 10:48 AMClock
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الوطني الحر ينفي ما ذكرته "الأخبار"

المركزية - اكدت اللجنة المركزية في "التيار الوطني الحر" في بيان، ان  ما ذكرته صحيفة "الأخبار" في عددها اليوم الجمعة عن زيارة مزعومة لنواب "التيار" للرئيس نبيه بري وعرض تفاهمات بلدية ونيابية مقابل المناصفة في بيروت، عار من الصحة.
ويتمنى "التيار" توخي الدقة والتحقق من المصدر قبل نشر أي مادة صحافية متعلقة به".

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