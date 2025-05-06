عقد المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وناقش جدول الأعمال، وعرض ، بحسب بيان، "نتائج الإنتخابات البلدية في أقضية جبل لبنان والتي حقق فيها "التيار" مع الناس والعائلات والحلفاء، حضوراً وازناً في البلديات والمخاتير وانتصارات عدة في العدد الأكبر من البلديات". وأكد أن "هذا الفوز يشكل انطلاقة محفزة لعمل البلديات، خاصة لجهة معالجة النزوح السوري غير الشرعي، والدفع في اتجاه اللامركزية الموسعة لتحقيق الإنماء المنشود".

وتوقف المجلس عند "الصور البشعة التي تحصل في سوريا من مجازر وانتهاكات لحقوق الإنسان مع ما تمثله من استهداف للتنوع"، مؤكداً حرصه على "وحدة سوريا واستقرارها والتنوع في نسيجها الإجتماعي، وعلى ضرورة الحفاظ على حرية الرأي والمعتقد والإيمان، بما يشكل ذلك من استقرار وسلام في سوريا ولبنان".

ورحب المجلس ب"العودة عن قرار حظر سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان مع ما يمثله، من حرص على العلاقات الأخوية مع الدول العربية"، آملاً أن "ينسحب ذلك أيضاً على مواطني المملكة العربية السعودية".