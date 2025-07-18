Jul 18, 2025 1:10 PMClock
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"الوطني الحرّ" ينظم مؤتمراً بعنوان "العمل البلدي والاختياري"

المركزية - ينظم التيار الوطني الحرّ مؤتمراً بعنوان "العمل البلدي والاختياري" وذلك يوم السبت 19 تموز 2025 في فندق الحبتور- سن الفيل ويختتم عند الساعة 12 ظهراً بكلمة يلقيها رئيس التيار النائب جبران باسيل. 

محاور المؤتمر:
10:00 الكلمة الافتتاحية يلقيها نائب رئيس التيار للشؤون الادارية غسان خوري.

10:15 الجلسة الاولى: البلديات واللامركزيّة الموسعة 
يتحدث فيها وزير الداخلية السابق زياد بارود، القاضي في ديوان المحاسبة الدكتور ايلي معلوف، محافظة النبطيّة الدكتورة هويدا الترك.

10:45 الجلسة الثانية: البلديات ومخاطر النزوح
 يتحدث فيها النائب جورج عطالله، مدير عام الامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم، وزير الشؤون الاجتماعية السابق هكتور حجار.

11:15 الجلسة الثالثة: البلديات والمخاتير الدور والصلاحيات.
يتحدث فيها المدير العام السابق للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري، رئيس بلدية الحدث جورج عون، رئيس اتحاد بلديات جزين السابق خليل حرفوش.

11:45 توصيات المؤتمر. 

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