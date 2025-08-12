صدر عن حزب الوطنيين الأحرار البيان الآتي:

"يُنبِّهُ حزب الوطنيّين الأحرار الى أنّ زيارة مستشار المُرشد الإيراني علي لاريجاني، ما هي إلا محاولة للإلتفاف على قرار حكومة لبنان بحصرية السلاح غير الشرعي، مُحذراً من مُهمة سياسية مشبوهة "بخلق حشد شعبي لبناني" ما يندرج في اطار التّدخلات المُنافية للأعراف الدبلوماسية التي طالعنا بها مؤخرًا عباس عرقجي وعلي اكبر ولايتي.

إزاء إمعان السياسة الإيرانية بتحدّي منطق الدولة في هذه اللحظة الدقيقة التي يمرُّ بها لبنان، نرى من المعيب استقبال هذا الزائر غير المرغوب فيه، ونهيبُ بالسياديين الأحرار، إلى دعوته للعودة من حيث أتى، ولنقف بكلمة واحدة، حكومةً وشعبًا: كفى إيران"!