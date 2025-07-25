Jul 25, 2025 4:13 PMClock
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الوسيط الأميركي بشارة بحبح لـ"الحدث": ويتكوف لم يطلب مني مغادرة الدوحة وأنتظر اتصاله

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