Jul 25, 2025 4:19 PMClock
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الوسيط الأميركي بشارة بحبح لـ"الحدث": ترامب لا يريد فقط وقف إطلاق النار و لكن أيضا اتفاقية للسلام

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