الوزير كمال شحادة: طالبنا بضمّ المتضررين في انفجار المرفأ إلى آلية التعويض على المتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة وشكّلت لجنة وزارية لهذا الغرض

