Jun 26, 2025 11:29 AMClock
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الوزير السابق نقولا نحاس ممثلاً ميقاتي خلال لقاء تضامني مع شهداء كنيسة مار الياس في دمشق: يجب أن نأخذ العبرة بعد تفجير كنيسة مار الياس والجرائم التي تكون على المستوى الطائفي تطال مجالات عدّة

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