May 4, 2025 9:08 PMClock
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الوزير السابق مروان شربل لـmtv: البلدية هي بمثابة الحكومة في منطقتها وبدعة تقسيم رئاسة البلديات بين رئيسين لكل منهما 3 سنوات يجب أن تُلغى

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