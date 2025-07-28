المركزية - استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير جمهورية أرمينيا لدى لبنان فاهاكن أتابيان وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وثمّن السفير الأرميني الدعم اللبناني لأرمينيا في المحافل الدولية متمنياً استمرار لبنان في هذا الدعم.

كما التقى الوزير رجّي ممثل مكتب المفوضية السامية للأم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايجسن في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه في لبنان. وشكّل اللقاء فرصة للحديث عن ملف النزوح السوري، ولإعادة التأكيد على موقف لبنان الداعي الى ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلدهم في أسرع وقت ممكن بعدما انتفت أسباب وجودهم على الأراضي اللبنانية.