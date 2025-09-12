آخر الأخبار
Sep 12, 2025 10:51 PM
أبرز الأحداث
الواشنطن بوست: الموساد خطط لعملية برية تستهدف قادة "حماس" لكنه رفض تنفيذها مما أجبر إسرائيل على تنفيذ غارة جوية فاشلة في قطر بحسب مصادر إسرائيليين
الدفاعات الجوية في السفارة الأميركية تسقط طائرة مسيرة مجهولة قرب ال...
2025-09-13 15:14:18
الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر بحزب الله في غارة استهدفته الليلة الماض...
2025-09-13 15:13:28
النائب السابق أنطوان زهرا: حصلت تغيّرات إقليمية وداخلية وأزمة لبنان...
2025-09-13 15:08:55
آخر الأخبار
الدفاعات الجوية في السفارة الأميركية تسقط طائرة مسيرة مجهولة قرب المحكمة الاتحادية في المنطقة الخضراء ببغداد
الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر بحزب الله في غارة استهدفته الليلة الماضية في منطقة عيترون جنوبي لبنان
النائب السابق أنطوان زهرا: حصلت تغيّرات إقليمية وداخلية وأزمة لبنان استمرت أكثر من 5 عقود وتغيّرت خلالها المواجهات والأنظمة لكن لبنان بقي صامدًا
تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المدفون باتجاه جبيل بسبب أعمال صيانة
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس
ترامب: سأفرض عقوبات كبيرة على روسيا إذا فعل ذلك الناتو
مستشفى العودة: استشهاد فلسطيني في قصف مدفعي إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة
مكي: الجميع مرتاح لخطة الجيش وما حصل بالجلسة هو عمليًا نوع من الاقرار
ترامب: إذا التزم حلف الناتو بما أقول ستنتهي الحرب بسرعة في أوكرانيا
مسعد: ستارلنك ستفتح آفاقاً جديدة للاتصال بالإنترنت في لبنان
الجيش الاسرائيلي يدمر برج النور الذي أنذر سكانه بإخلائه قبل قليل بمدينة غزة
ترامب: سأفرض عقوبات كبيرة على روسيا إذا فعل ذلك الناتو
نقيب الأطباء يتوافق وكركي على خفض الغرامات ووقف حجز الممتلكات
البخاش محذرًا من منتحلي صفة عاملين في مجالات صحية: لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة
وزير الصحة: الممرضات والممرضين هم الجنود المجهولون
مرتينوس يشكر المساهمين في تمويل "مستشفى قرطبا الحكومي"
يوم صحي مجاني في جزين بالتعاون بين مستشفيي جزين وأوتيل ديو
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
