Jun 30, 2025 12:19 PMClock
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الهيئة العامة لمجلس النواب اقرت تعديل والغاء مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم ٥٦ تاريخ ١١/٣/٢٠٢٥ ( الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥)

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