الهيئة العامة للطيران المدني السوري: أصوات الانفجارات قرب مطار دمشق الدولي ناجمة عن تفجير لمخلفات حرب وقد جرى ذلك بمنطقة تبعد أكثر من 20 كيلومترا عن المطار

