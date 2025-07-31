Jul 31, 2025 12:14 PMClock
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الهيئة العامة بدأت بمناقشة إقتراح القانون الرامي الى التعديل الفقرة ب من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الاول من اب عام 1994 (مزاولة مهنه الصيدلة)

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