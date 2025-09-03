Sep 3, 2025 7:53 PMClock
أبرز الأحداث
"الهيئة الصحية الاسلامية": انتهاء عمليات البحث والانقاذ بعد استهداف المبنى بين الزرارية والخرايب وعملت الفرق على اخلاء الاصابات الى مستشفيات المنطقة

