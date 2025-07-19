Jul 19, 2025 11:43 AMClock
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الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان تدين الاعتداء على كنيسة في غزة

دانت الهيئة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان بشدة ما تعرّضت له كنيسة العائلة المقدسة في غزة من اعتداء دمويّ طال الأبرياء في داخلها، وأودى بحياة مدنيين بينهم أفراد من العائلات المسيحيّة.
إن المسّ بحرمة بيت عبادة الله، هو فعل مشين لا يبـرّره أي نزاع، ويشكّل إهانة لكل القيم الدينية والإنسانية.
وإذ رفعت صلواتنا من أجل الضحايا والجرحى، نتقدّم بأصدق مشاعر التعزية من نيافة الكاردينال بييـر باتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين في القدس، قالت: نؤكد تضامننا الأخويّ مع الإخوة المتألّمين في الأرض المقدسة.
أمام هذا الاعتداء الأليم، نوجّه نداءً إلى ضمير العالم للوقوف إلى جانب الأبرياء في غزة، والدعوة إلى حماية كلّ إنسان وكلّ مكان مقدّس، وإلى وقف دوامة العنف التي لا تولد إلا الألم والانقسام.
ونؤكّد في هذا الظرف المأساويّ أنّ رسالة الكنيسة تبقى دائماً ، في كلّ مكان وزمان، رسالة سلام وعدالة ورحمة.

الأب جان يونس، م.ل. المطران ميشال عون
الأمين العام رئيس الهيئة التنفيذيّة

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