Apr 30, 2025 8:29 PMClock
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الهند تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الباكستانية والطائرات العسكرية من اليوم إلى 23 أيار

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