Apr 20, 2025 10:47 PMClock
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الهلال الأحمر الفلسطيني يندد بكذب يشوب تقرير الجيش الإسرائيلي بشأن قتله مسعفين في غزة

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