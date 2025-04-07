Apr 7, 2025 2:37 PMClock
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الهلال الأحمر الفلسطيني يطالب بتشكيل "لجنة تحقيق دولية" بشأن مقتل طواقم الإسعاف بغزة

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