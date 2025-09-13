Sep 13, 2025 2:55 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o