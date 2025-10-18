Oct 18, 2025 3:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال قرب موقع لجدار الفصل في بلدة الرام شمال القدس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o