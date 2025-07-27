Jul 27, 2025 12:12 PMClock
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النيابة العامة في إسرائيل توجه لائحة اتهام ضد إسرائيلي من أصل إيراني بتهمة التواصل مع "عميل إيراني"

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