وصل وفد اللقاء الأرثوذكسي إلى مطار بيروت الدولي، اليوم السبت، بعدما أحضر الشعلة المقدسة عبر الأردن.

ووصلت شعلة النور المقدّس إلى كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في بيروت.

وكان قد توجه من مطار بيروت الدولي في بيروت إلى الأردن وفد ضم كلا من أمين عام "اللقاء الارثوذكسي" النائب السابق مروان ابو فاضل، رئيس دير سيدة البلمند الارشمندريت جورج يعقوب، حبيب فرح وجرجس سمعان من "اللقاء الارثوذكسي"، المتقدم بالكهنة شوقي خير الله من ابرشية بيروت، ووفد إعلامي، لنقل شعلة النور المقدس من الأردن إلى مطار بيروت الدولي.

وتسلّم الوفد اللبناني شعلة النور المقدّس في مطار ماركا بالأردن على أن يتوجّه إلى لبنان.

وظهر اليوم، فاض النور المقدس من قبر السيد يسوع المسيح في كنيسة القيامة بالقدس، خلال احتفال حاشد حضره آلاف المؤمنين من فلسطين ودول عربية وأجنبية.