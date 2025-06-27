Jun 27, 2025 8:19 PMClock
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النهار: لم يتبيّن لفوج الهندسة في الجيش اللبناني وجود أي تفخيخ للمنازل في الخيام

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