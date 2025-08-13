كتب المهندس الفراد ماضي على صفحته على فايسبوك :

بعد "النجاح الباهر" يلي حققوا حزب الله بالدفاع عن لبنان ويلي كانت نتيجتو:

- مقتل كل قيادات الصف الاول والتاني والتالت و اكتر من ١٥ الف قتيل وجريح!

- و تدمير وتهجير كل الجنوب ونصف الضاحية وشقفة من بعلبك الهرمل !

- وضرب الاقتصاد اللبناني!

وبما انو ايران يلي فيا ٧٠ مليون مواطن ما قدرت توقف بِ وج اسرائيل يلي فيا ٧ مليون مواطن اسرائيلي!

وبعد تصريحات عراقجي ولاريجاني و باقري و ولايتي و مسجدي يلي بترفض تسليم سلاح حزب الله للدولة !

وبما انو الحزب ما بيعترف بوجود لبنان، وبيتبع ولاية الفقيه!

ما كان لازم المسؤولين يخلوا لاريجاني يدخل ع لبنان واكيد ما كان لازم حدا من اركان الدولة يستقبلوا وبطالب:

بطرد السفير الايراني من لبنان، وقطع العلاقات الديبلوماسية مع ايران ...

وارسال كل عناصر حزب الله الى ايران يدافعوا عنا متل ما "نجحوا" بالدفاع عن لبنان!!!

ونحنا منتكفل ب أمن لبنان و بحمايته!!!