كتب المهندس الفراد ماضي على صفحته على فايسبوك :
بعد "النجاح الباهر" يلي حققوا حزب الله بالدفاع عن لبنان ويلي كانت نتيجتو:
- مقتل كل قيادات الصف الاول والتاني والتالت و اكتر من ١٥ الف قتيل وجريح!
- و تدمير وتهجير كل الجنوب ونصف الضاحية وشقفة من بعلبك الهرمل !
- وضرب الاقتصاد اللبناني!
وبما انو ايران يلي فيا ٧٠ مليون مواطن ما قدرت توقف بِ وج اسرائيل يلي فيا ٧ مليون مواطن اسرائيلي!
وبعد تصريحات عراقجي ولاريجاني و باقري و ولايتي و مسجدي يلي بترفض تسليم سلاح حزب الله للدولة !
وبما انو الحزب ما بيعترف بوجود لبنان، وبيتبع ولاية الفقيه!
ما كان لازم المسؤولين يخلوا لاريجاني يدخل ع لبنان واكيد ما كان لازم حدا من اركان الدولة يستقبلوا وبطالب:
بطرد السفير الايراني من لبنان، وقطع العلاقات الديبلوماسية مع ايران ...
وارسال كل عناصر حزب الله الى ايران يدافعوا عنا متل ما "نجحوا" بالدفاع عن لبنان!!!
ونحنا منتكفل ب أمن لبنان و بحمايته!!!