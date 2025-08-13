Aug 13, 2025 6:31 PMClock
ماضي يطالب بطرد سفير ايران وارسال عناصر الحزب اليها

كتب المهندس  الفراد ماضي على صفحته على فايسبوك :
بعد "النجاح الباهر" يلي حققوا حزب الله بالدفاع عن لبنان ويلي كانت نتيجتو:

- مقتل كل قيادات الصف الاول والتاني والتالت و اكتر من ١٥ الف قتيل وجريح! 
- و تدمير وتهجير كل الجنوب  ونصف الضاحية وشقفة من بعلبك الهرمل ! 
- وضرب الاقتصاد اللبناني!

وبما انو ايران يلي فيا ٧٠ مليون مواطن ما قدرت توقف بِ وج اسرائيل يلي فيا ٧ مليون مواطن اسرائيلي!

وبعد تصريحات عراقجي ولاريجاني و باقري و ولايتي و مسجدي يلي بترفض تسليم سلاح حزب الله للدولة !

وبما انو الحزب ما بيعترف بوجود لبنان، وبيتبع ولاية الفقيه!

ما كان لازم المسؤولين يخلوا لاريجاني يدخل ع لبنان واكيد ما كان لازم حدا من اركان الدولة يستقبلوا وبطالب:

 بطرد السفير الايراني من لبنان، وقطع العلاقات الديبلوماسية مع ايران ...

 وارسال كل عناصر حزب الله الى ايران يدافعوا عنا متل ما "نجحوا" بالدفاع عن لبنان!!!

ونحنا منتكفل ب أمن لبنان و بحمايته!!!

 

