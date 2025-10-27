اشار مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر، الى أنه " كل اليوم في الجنوب والبقاع في الضاحية وبيروت يستبيح العدو الصهيوني اجواءنا بالمسيرات ويغتال من يريد ويقتل من يريد".

كلام النمر جاء خلال الاحتفال التأبيني الذي اقامه الحزب في الذكرى السنوية الاولى لشهداء بلدة البزالية بحضور فعاليات علمائية واجتماعية وبلدية واهالي البلدة والجوار اضافة الى عوائل الشهداء.

وأكد "اننا مازلنا نحافظ على صبرنا الاستراتيجي، لان المصلحة تقتضي ذلك ولكن على الدولة مسؤولية، فالدولة التي اشرفت على اتفاق وقف اطلاق النار عليها مسؤولية المتابعة والضغط على الاميركيين والاوروبيين وغيرهم، من اجل ان يحترم العدو الصهيوني هذا الاتفاق ووقف الاعتداءات وتحرير الارض لكي يرحل الاسرائيلي عن بلادنا".

وشدد على أن "هذا العدو على مايبدو وبالتجربة، لايفهم منطق الدبلوماسية، هو يعتبر ان الدبلوماسية هي منطق الضعيف وبالتالي لاينفع مع هذا العدو الا القوة، وعليه تبقى المقاومة السبيل الوحيد من اجل ردع هذا العدو، وهي انت ومازالت وستبقى رصيد القوة".

وختم: "لن نتخلى عن واجباتنا، ونطالب الدولة بموضوع اعادة الاعمار وهذا شأن الحكومة والدولة، لان من تهدمت منازلهم هم مواطنون لبنانيون وعلى الدولة والحكومة ان ترعى مواطنيها، وان لم تفعل نحن نقوم بواجبنا بكل الحالات لايمكن ان نتخلى عن هذا الامر".